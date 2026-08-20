S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die IDEX-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 219.42 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das IDEX-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.557 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (234.45 USD), wäre das Investment nun 1’068.50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6.85 Prozent erhöht.

Alle IDEX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch