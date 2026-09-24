S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das IDEX-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IDEX-Papier an diesem Tag bei 216.68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.462 IDEX-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 106.00 USD, da sich der Wert eines IDEX-Anteils am 23.09.2026 auf 229.67 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 6.00 Prozent.

Der IDEX-Wert an der Börse wurde auf 16.62 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch