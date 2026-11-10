S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde die Huntington Ingalls Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 318.66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.138 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (304.36 USD), wäre das Investment nun 955.12 USD wert. Mit einer Performance von -4.49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries bezifferte sich zuletzt auf 11.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch