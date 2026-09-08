S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Ingalls Industries von vor 10 Jahren verdient

Am 08.09.2016 wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Huntington Ingalls Industries-Anteile betrug an diesem Tag 166.59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6.003 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’716.37 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Anteils am 04.09.2026 auf 285.93 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71.64 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Huntington Ingalls Industries belief sich zuletzt auf 11.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch