Huntington Ingalls Industries Aktie 12704680 / US4464131063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Huntington Ingalls Industries-Einstieg?
|
08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Ingalls Industries von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Huntington Ingalls Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 08.09.2016 wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Huntington Ingalls Industries-Anteile betrug an diesem Tag 166.59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6.003 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’716.37 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Anteils am 04.09.2026 auf 285.93 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71.64 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Huntington Ingalls Industries belief sich zuletzt auf 11.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Huntington Ingalls Industries Inc.
Analysen zu Huntington Ingalls Industries Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.