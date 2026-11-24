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|Rentabler Huntington Ingalls Industries-Einstieg?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Huntington Ingalls Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Huntington Ingalls Industries-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Huntington Ingalls Industries-Papier an diesem Tag bei 186.48 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.536 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Ingalls Industries-Papiers auf 286.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.67 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 53.67 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Huntington Ingalls Industries zuletzt 11.12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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