S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Huntington Ingalls Industries-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 202.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49.349 Huntington Ingalls Industries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Ingalls Industries-Aktie auf 281.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’869.42 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.69 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Huntington Ingalls Industries betrug jüngst 11.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch