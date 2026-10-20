Huntington Ingalls Industries Aktie 12704680 / US4464131063
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Ingalls Industries-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Huntington Ingalls Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Huntington Ingalls Industries-Papier an diesem Tag bei 219.09 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 4.564 Huntington Ingalls Industries-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’230.73 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Anteils am 19.10.2026 auf 269.64 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.07 Prozent angezogen.
Huntington Ingalls Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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