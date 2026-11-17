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|Lohnende Huntington Ingalls Industries-Investition?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Huntington Ingalls Industries-Investment verdienen können.
Am 17.11.2023 wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 236.75 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42.239 Huntington Ingalls Industries-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’759.87 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Anteils am 16.11.2026 auf 302.09 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 27.60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries belief sich zuletzt auf 12.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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