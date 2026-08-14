S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Humana von vor 3 Jahren angefallen

Die Humana-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Humana-Aktie bei 497.21 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 20.112 Humana-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Humana-Papiers auf 384.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’742.60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.57 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Humana zuletzt 46.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch