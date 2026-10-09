S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Humana von vor 3 Jahren bedeutet

Am 09.10.2023 wurden Humana-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 501.54 USD. Bei einem Humana-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.994 Humana-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 387.12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 771.86 USD wert. Damit wäre die Investition 22.81 Prozent weniger wert.

Humana markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch