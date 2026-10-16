S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Humana-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Humana-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Humana-Anteile letztlich bei 441.00 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Humana-Aktie investiert hat, hat nun 22.676 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (432.20 USD), wäre die Investition nun 9’800.45 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2.00 Prozent.

Der Börsenwert von Humana belief sich jüngst auf 51.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch