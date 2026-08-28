S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Humana-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Humana-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 177.38 USD. Bei einem Humana-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.638 Humana-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 2’213.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 392.63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 121.35 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Humana zuletzt 46.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch