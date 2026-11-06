S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Humana von vor 3 Jahren gekostet

Humana-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 487.31 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20.521 Humana-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’450.27 USD, da sich der Wert eines Humana-Anteils am 05.11.2026 auf 411.79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15.50 Prozent.

Humana wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49.98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch