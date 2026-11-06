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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Humana von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Humana-Aktien gewesen.
Humana-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 487.31 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20.521 Humana-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’450.27 USD, da sich der Wert eines Humana-Anteils am 05.11.2026 auf 411.79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15.50 Prozent.
Humana wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49.98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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