Vor 10 Jahren wurden Humana-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Humana-Papier 200.16 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Humana-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.996 Humana-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 380.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’898.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89.85 Prozent vermehrt.

Humana war somit zuletzt am Markt 46.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch