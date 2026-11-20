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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Humana von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Humana-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurden Humana-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Humana-Papier 200.16 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Humana-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.996 Humana-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 380.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’898.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89.85 Prozent vermehrt.
Humana war somit zuletzt am Markt 46.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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