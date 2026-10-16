S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor einem Jahr verdient

Die HP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27.20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das HP-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.676 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HP-Aktie auf 30.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113.42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13.42 Prozent.

Jüngst verzeichnete HP eine Marktkapitalisierung von 27.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch