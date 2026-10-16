HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren HP-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die HP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27.20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das HP-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.676 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HP-Aktie auf 30.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113.42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13.42 Prozent.
Jüngst verzeichnete HP eine Marktkapitalisierung von 27.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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