S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden HP-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14.71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.798 HP-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 200.14 USD, da sich der Wert eines HP-Anteils am 05.11.2026 auf 29.44 USD belief. Mit einer Performance von +100.14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle HP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch