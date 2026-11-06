|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable HP-Investition?
|
06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HP-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurden HP-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14.71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.798 HP-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 200.14 USD, da sich der Wert eines HP-Anteils am 05.11.2026 auf 29.44 USD belief. Mit einer Performance von +100.14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle HP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: Dow tiefer -- SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. Der Dow zeigt sich mit einem Abschlag. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.