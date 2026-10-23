S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 3 Jahren eingefahren

HP-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren HP-Anteile an diesem Tag 25.88 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38.640 HP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 33.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’304.48 USD wert. Mit einer Performance von +30.45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle HP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch