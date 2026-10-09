S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der HP-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 15.58 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 641.849 HP-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 20’821.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.44 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 108.22 Prozent.

HP wurde am Markt mit 29.00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch