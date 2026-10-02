HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in HP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades HP-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 28.07 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die HP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.625 HP-Aktien. Die gehaltenen HP-Aktien wären am 01.10.2026 1’145.35 USD wert, da der Schlussstand 32.15 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.54 Prozent angewachsen.
HP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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