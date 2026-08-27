S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howmet Aerospace von vor 5 Jahren verdient

Am 27.08.2021 wurde die Howmet Aerospace-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32.79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.050 Howmet Aerospace-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 269.34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 821.41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 721.41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Howmet Aerospace belief sich jüngst auf 105.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch