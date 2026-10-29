S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 29.10.2016 wurde die Howmet Aerospace-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Howmet Aerospace-Anteile 20.81 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.806 Howmet Aerospace-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Howmet Aerospace-Papiers auf 195.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 938.11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 838.11 Prozent.

Am Markt war Howmet Aerospace jüngst 77.96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch