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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howmet Aerospace-Aktie Anlegern gebracht.
Am 29.10.2016 wurde die Howmet Aerospace-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Howmet Aerospace-Anteile 20.81 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.806 Howmet Aerospace-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Howmet Aerospace-Papiers auf 195.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 938.11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 838.11 Prozent.
Am Markt war Howmet Aerospace jüngst 77.96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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