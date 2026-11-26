Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Howmet Aerospace-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20.53 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investierten, hätten nun 48.709 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 211.07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’281.05 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 10’281.05 USD, was einer positiven Performance von 928.11 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Howmet Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 83.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch