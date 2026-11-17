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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Host Hotels Resorts von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Host Hotels Resorts-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Host Hotels Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Host Hotels Resorts-Aktie an diesem Tag 17.37 USD wert. Bei einem Host Hotels Resorts-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 575.705 Host Hotels Resorts-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 25.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’807.14 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 14’807.14 USD, was einer positiven Performance von 48.07 Prozent entspricht.
Am Markt war Host Hotels Resorts jüngst 17.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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