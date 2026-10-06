S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Host Hotels Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.62 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 601.685 Host Hotels Resorts-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’501.81 USD, da sich der Wert eines Host Hotels Resorts-Anteils am 05.10.2026 auf 22.44 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 35.02 Prozent.

Am Markt war Host Hotels Resorts jüngst 15.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch