S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor 5 Jahren eingebracht

Am 22.09.2021 wurde das Host Hotels Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Host Hotels Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.053 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 22.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +35.05 Prozent.

Jüngst verzeichnete Host Hotels Resorts eine Marktkapitalisierung von 14.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch