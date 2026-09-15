Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Host Hotels Resorts-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Host Hotels Resorts-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16.60 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 602.410 Host Hotels Resorts-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’472.89 USD, da sich der Wert einer Host Hotels Resorts-Aktie am 14.09.2026 auf 22.37 USD belief. Mit einer Performance von +34.73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Host Hotels Resorts belief sich zuletzt auf 15.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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