S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Host Hotels Resorts-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2023 wurde die Host Hotels Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16.41 USD. Bei einem Host Hotels Resorts-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60.938 Host Hotels Resorts-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Host Hotels Resorts-Papiers auf 25.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’540.52 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.05 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Host Hotels Resorts belief sich zuletzt auf 16.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch