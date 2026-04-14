Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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14.04.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Host Hotels Resorts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Host Hotels Resorts-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Host Hotels Resorts-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.09 USD wert. Bei einem Host Hotels Resorts-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62.150 Host Hotels Resorts-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’259.79 USD, da sich der Wert einer Host Hotels Resorts-Aktie am 13.04.2026 auf 20.27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25.98 Prozent.
Host Hotels Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch