Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’246 0.8%  SPI 18’620 0.9%  Dow 48’482 0.6%  DAX 24’058 1.3%  Euro 0.9202 -0.1%  EStoxx50 5’975 1.2%  Gold 4’797 1.2%  Bitcoin 58’936 0.9%  Dollar 0.7798 -0.5%  Öl 96.0 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Sika41879292Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Comet-Aktie dennoch höher: Weniger Umsatz in Q1 - starker Auftragseingang als Wermutstropfen
Nebius-Aktie zieht klar an CoreWeave vorbei - Milliardeninvestitionen in KI sorgen für Druck
Givaudan-Aktie dennoch im Plus: Dufthersteller startet mit Umsatzrückgang ins Jahr
HT5-Aktie fester: HT5- und Centiel-Aktionäre stimmen der Fusion zu
Lindt gewinnt gegen Aldi: Verbot für rote Schokoladenkugeln - Aktie schwächelt
Suche...

Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Host Hotels Resorts-Investition? 14.04.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Host Hotels Resorts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Host Hotels Resorts-Aktie Anlegern gebracht.

Host Hotels & Resorts
16.00 CHF 2.60%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das Host Hotels Resorts-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.09 USD wert. Bei einem Host Hotels Resorts-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62.150 Host Hotels Resorts-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’259.79 USD, da sich der Wert einer Host Hotels Resorts-Aktie am 13.04.2026 auf 20.27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25.98 Prozent.

Host Hotels Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Host Hotels & Resorts Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?