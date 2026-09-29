Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Host Hotels Resorts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Host Hotels Resorts-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Host Hotels Resorts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Host Hotels Resorts-Anteile an diesem Tag 15.65 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 63.898 Host Hotels Resorts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Host Hotels Resorts-Aktien wären am 28.09.2026 1’447.92 USD wert, da der Schlussstand 22.66 USD betrug. Mit einer Performance von +44.79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Host Hotels Resorts-Wert an der Börse wurde auf 15.33 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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