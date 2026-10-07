Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hormel Foods von vor 10 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Hormel Foods-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 07.10.2016 wurde das Hormel Foods-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hormel Foods-Papier bei 37.45 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 26.702 Hormel Foods-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 530.84 USD, da sich der Wert einer Hormel Foods-Aktie am 06.10.2026 auf 19.88 USD belief. Damit wäre die Investition um 46.92 Prozent gesunken.
Alle Hormel Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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