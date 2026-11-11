S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hormel Foods-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Hormel Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22.51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.442 Hormel Foods-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.67 USD, da sich der Wert einer Hormel Foods-Aktie am 10.11.2026 auf 22.21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1.33 Prozent vermindert.

Hormel Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch