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|Rentabler Hormel Foods-Einstieg?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hormel Foods-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Hormel Foods-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Hormel Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22.51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.442 Hormel Foods-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.67 USD, da sich der Wert einer Hormel Foods-Aktie am 10.11.2026 auf 22.21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1.33 Prozent vermindert.
Hormel Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hormel Foods Corp.
Analysen zu Hormel Foods Corp.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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