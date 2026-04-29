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Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001

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Langfristige Performance 29.04.2026 16:02:27

S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hormel Foods-Investment gewesen.

Hormel Foods
16.57 CHF -2.10%
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Vor 1 Jahr wurde das Hormel Foods-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hormel Foods-Papier bei 29.61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 337.724 Hormel Foods-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Hormel Foods-Anteile wären am 28.04.2026 7’196.89 USD wert, da der Schlussstand 21.31 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 28.03 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Hormel Foods eine Marktkapitalisierung von 11.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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