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|Lukrativer Hormel Foods-Einstieg?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Hormel Foods eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Hormel Foods-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Hormel Foods-Aktie an diesem Tag 42.86 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hat, hat nun 23.332 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 20.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 486.93 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51.31 Prozent vermindert.
Hormel Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hormel Foods Corp.
Analysen zu Hormel Foods Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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