S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Hormel Foods-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Hormel Foods-Aktie an diesem Tag 42.86 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hat, hat nun 23.332 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 20.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 486.93 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51.31 Prozent vermindert.

Hormel Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch