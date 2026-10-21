Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hormel Foods-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Hormel Foods-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Hormel Foods-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hormel Foods-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31.42 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Hormel Foods-Aktie investierten, hätten nun 3.183 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hormel Foods-Papiers auf 20.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65.28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -34.72 Prozent.
Jüngst verzeichnete Hormel Foods eine Marktkapitalisierung von 11.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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