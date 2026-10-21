S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hormel Foods-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Hormel Foods-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hormel Foods-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31.42 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Hormel Foods-Aktie investierten, hätten nun 3.183 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hormel Foods-Papiers auf 20.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65.28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -34.72 Prozent.

Jüngst verzeichnete Hormel Foods eine Marktkapitalisierung von 11.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch