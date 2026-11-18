Die Hormel Foods-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 32.52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30.750 Hormel Foods-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 22.58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 694.34 USD wert. Mit einer Performance von -30.57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Hormel Foods wurde am Markt mit 12.50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch