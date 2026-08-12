Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’820 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’418 1.1%  Bitcoin 51’557 0.0%  Dollar 0.8136 0.3%  Öl 88.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Suche...

Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Hormel Foods-Anlage unter der Lupe 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hormel Foods-Aktie Investoren gebracht.

Hormel Foods
19.63 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Am 12.08.2016 wurde die Hormel Foods-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.06 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hat, hat nun 269.833 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hormel Foods-Aktie auf 24.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’556.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.43 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Hormel Foods belief sich zuletzt auf 13.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hormel Foods Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten