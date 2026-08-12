S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 10 Jahren gekostet

Am 12.08.2016 wurde die Hormel Foods-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.06 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hat, hat nun 269.833 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hormel Foods-Aktie auf 24.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’556.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.43 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Hormel Foods belief sich zuletzt auf 13.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch