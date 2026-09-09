S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Hilton Worldwide-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Hilton Worldwide-Anteile an diesem Tag 53.30 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.876 Hilton Worldwide-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 571.21 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Anteils am 08.09.2026 auf 304.47 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 471.21 Prozent gleich.

Hilton Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch