Hilton Worldwide Holdings Aktie 34891306 / US43300A2033
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Hilton Worldwide-Investment?
|
16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Hilton Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hilton Worldwide-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 273.88 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.651 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’123.81 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Anteils am 15.09.2026 auf 307.79 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12.38 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 69.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hilton Worldwide Holdings Inc
Analysen zu Hilton Worldwide Holdings Inc
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.