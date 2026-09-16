S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hilton Worldwide-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 273.88 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.651 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’123.81 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Anteils am 15.09.2026 auf 307.79 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12.38 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 69.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch