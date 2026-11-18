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|Lohnendes Hilton Worldwide-Investment?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hilton Worldwide-Aktie Investoren gebracht.
Am 18.11.2023 wurde die Hilton Worldwide-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Hilton Worldwide-Aktie bei 168.29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.942 Hilton Worldwide-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 370.53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’201.74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 120.17 Prozent vermehrt.
Am Markt war Hilton Worldwide jüngst 83.19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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