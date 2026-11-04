S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.11.2016 wurde das Hilton Worldwide-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Hilton Worldwide-Papier an diesem Tag bei 52.97 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Hilton Worldwide-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188.772 Hilton Worldwide-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (363.83 USD), wäre das Investment nun 68’680.97 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 586.81 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Hilton Worldwide einen Börsenwert von 81.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch