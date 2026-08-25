S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hewlett Packard Enterprise-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Hewlett Packard Enterprise-Papier bei 16.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.017 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hewlett Packard Enterprise-Papiers auf 52.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 315.46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 215.46 Prozent erhöht.

Alle Hewlett Packard Enterprise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch