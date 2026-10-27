S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hewlett Packard Enterprise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hewlett Packard Enterprise-Anteile bei 14.58 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert hat, hat nun 6.859 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 58.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 402.74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 302.74 Prozent erhöht.

Am Markt war Hewlett Packard Enterprise jüngst 77.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch