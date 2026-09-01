Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hewlett Packard Enterprise-Anlage
|
01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 01.09.2021 wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15.34 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 65.189 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’405.48 USD, da sich der Wert einer Hewlett Packard Enterprise-Aktie am 31.08.2026 auf 52.24 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 240.55 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Hewlett Packard Enterprise einen Börsenwert von 69.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!