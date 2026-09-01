S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 01.09.2021 wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15.34 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 65.189 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’405.48 USD, da sich der Wert einer Hewlett Packard Enterprise-Aktie am 31.08.2026 auf 52.24 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 240.55 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Hewlett Packard Enterprise einen Börsenwert von 69.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch