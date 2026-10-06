Hershey Aktie 938631 / US4278661081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hershey-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Hershey-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Das Hershey-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Hershey-Aktie an diesem Tag bei 195.18 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Hershey-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5.123 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 824.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161.01 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 17.51 Prozent.
Hershey markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!