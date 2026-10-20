S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hershey von vor 5 Jahren eingebracht

Das Hershey-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 180.19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hershey-Aktie investiert, befänden sich nun 0.555 Hershey-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hershey-Papiers auf 167.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92.68 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.32 Prozent verringert.

Insgesamt war Hershey zuletzt 34.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch