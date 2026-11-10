S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hershey von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde die Hershey-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hershey-Anteile betrug an diesem Tag 191.48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Hershey-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.522 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90.60 USD, da sich der Wert eines Hershey-Anteils am 09.11.2026 auf 173.48 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 9.40 Prozent.

Der Marktwert von Hershey betrug jüngst 35.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch