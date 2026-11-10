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|Hershey-Investment im Blick
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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hershey von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Hershey-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Hershey-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hershey-Anteile betrug an diesem Tag 191.48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Hershey-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.522 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90.60 USD, da sich der Wert eines Hershey-Anteils am 09.11.2026 auf 173.48 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 9.40 Prozent.
Der Marktwert von Hershey betrug jüngst 35.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hershey Co
Analysen zu Hershey Co
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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