S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hershey-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Hershey-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 187.53 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.533 Hershey-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 92.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 173.15 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 7.67 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Hershey einen Börsenwert von 34.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch