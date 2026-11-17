Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Hershey-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 179.30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.577 Hershey-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hershey-Aktie auf 174.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 975.29 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 975.29 USD entspricht einer negativen Performance von 2.47 Prozent.

Insgesamt war Hershey zuletzt 34.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch