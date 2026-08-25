Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hershey-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Hershey-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 25.08.2021 wurden Hershey-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hershey-Aktie an diesem Tag 175.60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Hershey-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.695 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 189.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’081.66 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 8.17 Prozent.
Am Markt war Hershey jüngst 37.53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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