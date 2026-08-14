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Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030

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Langfristige Performance 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: Wäre eine Investition in Healthpeak Properties von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Das wäre der Verdienst eines frühen Healthpeak Properties-Einstiegs gewesen.

Healthpeak Properties
17.96 EUR -0.49%
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Am 14.08.2023 wurde die Healthpeak Properties-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20.65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.843 Healthpeak Properties-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Healthpeak Properties-Aktie auf 20.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.77 Prozent angewachsen.

Healthpeak Properties war somit zuletzt am Markt 14.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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